Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?

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ÇAĞDAŞ BODRUM - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

14 Ocak 2024 tarihinde Çağdaş Bodrum ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 13:00'te Muğla'da, Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak.