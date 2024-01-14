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Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?

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Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman?

ÇAĞDAŞ BODRUM - FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

14 Ocak 2024 tarihinde Çağdaş Bodrum ile Fenerbahçe Beko arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 13:00'te Muğla'da, Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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