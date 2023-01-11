Yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile ünlü oyuncu Duygu Sarışın'ın ayrıldığı ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun hayranları, Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisini araştırılıyor. Peki, Çağatay Ulusoy yeni sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy sevgilisinin adı ne? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisiyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy, Medcezir, Delibal ve Hakan Muhafız gibi birçok başarılı yapımda yer almıştır. Yakında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Terzi dizisinde Peyami karakterini canlandıracak Çağatay Ulusoy'un, Duygu Sarışın ile birlikteliğini sonlandırdığı ortaya çıktı. Peki, Çağatay Ulusoy yeni sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy sevgilisinin adı ne? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

ÇAĞATAY ULUSOY YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz gece Sarıyer'de yeni açılan bir mekanda İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş olduğu da öne sürüldü. Ulusoy ve Tüfekçi'nin, gece boyunca sarmaş dolaş eğlendiği söylendi. Tüfekçi'nin, dün gece Instagram'dan Sarıyer'deki mekandan paylaşım yapması dikkat çekti.