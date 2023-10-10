Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman yayınlanacağı ve bölüm başına ne kadar alacağı gündeme geliyor. Dijital platformlarda yayınlanan birçok projede yer alan Ulusoy'un yeni adresi FOX TV oldu. Peki, Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlıyor? Çağatay Ulusoy ne kadar kazanıyor, bölüm başına ne kadar alacak?

Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlıyor? Çağatay Ulusoy ne kadar kazanıyor, bölüm başına ne kadar alacak?

Terzi, Kübra ve Centilmen projelerinde yer alan Çağatay Ulusoy ne kadar kazanıyor ve bölüm başına ne kadar alacağı merak ediliyor. Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne zaman başlıyor? Çağatay Ulusoy ne kadar kazanıyor, bölüm başına ne kadar alacak? Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞATAY ULUSOY YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçmişte Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk star olarak fark yaratan, yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başına aldığı ücretle gündeme geliyor. Ünlü oyuncu şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza atıyor. Başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyon geçecek. Böylece Çağatay Ulusoy, Aile'yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ'u aldığı ücrette geçmiş oldu.

ÇAĞATAY ULUSOY NE KADAR KAZANIYOR?

FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisinde rol alacak olan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacağı gündeme geliyor. Ulusoy, yaptığı anlaşmanın ardından Türkiye'nin en pahalı oyuncusu oldu.

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bununla birlikte, yakın dostu Mert Alaş'ın jean markasının Fransa'da düzenlenen davetine katılan ve havalimanında görüntülenen oyuncu, Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi Gaddar dizisinde Levent rolünü canlandıracak. Hazırlıkları süren diziyi Hürer Ebeoğlu yazıyor. Ayrıca Sinan Öztürk'ün yöneteceği dizinin başrol kadın yıldızı Aydan'a kimin hayat vereceği ise henüz bilinmiyor. Dizinin netleşen oyuncuları arasında Fatih Berk Şahin var.