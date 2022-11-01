Terzi dizisinin çekimlerini tamamlayan Çağatay Ulusoy, yeni projesi için anlaşma yaptı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi merak konusu oldu. Çağatay Ulusoy'un sevenleri yeni dizisinin yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir süredir dijitalde yayınlanan projelerde yer alan Çağatay Ulusoy, merakla beklenen Terzi dizisinin çekimlerini tamamladı. Çekimlerin ardından vakit kaybetmeyen oyuncu,yeni dizisi için imzaları attı. Ünlü oyuncunun yeni dizisi merak konusu oldu. Çağatay Ulusoy'un sevenleri yeni dizisinin yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Çağatay Ulusoy yeni dizisi ne? Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÇAĞATAY ULUSOY YENİ DİZİSİ NE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir süredir dijitalde yayınlanan projelerde yer alan Çağatay Ulusoy, merakla beklenen Terzi dizisinin çekimlerini tamamladı. Çekimlerin ardından vakit kaybetmeyen oyuncu, "Centilmen" dizisi için imzaları attı.