Çağatay Kılıç kimdir? Akif Çağatay Kılıç kaç yaşında, nereli? Akif Çağatay Kılıç hayatı ve biyografisi!

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AKİF ÇAĞATAY KILIÇ KİMDİR?

Akif Çağatay Kılıç (d. 15 Haziran 1976), Türk siyaset bilimci ve Gençlik ve Spor eski bakanı. 2013-2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini sürdüren Kılıç, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun milletvekili olarak meclise girdi. Ayrıca Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de AK Parti Samsun milletvekili olarak seçildi.

Çağatay Kılıç, 1960'lı ve 70'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekilliği yapan İlyas Kılıç'ın torunudur.

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