Çağatay Erenoğlu kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu kimdir?

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 6 askerin kimliği belli oldu. Şehitlerin isimlerini açıklayan Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.Çağatay Erenoğlu kim, nereli? Fırat Kalkanı kahraman şehitÇağatay Erenoğlu kimdir?

ÇAĞATAY ERENOĞLU KİM, NERELİ?

Saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.