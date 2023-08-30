MasterChef All Star'ın son bölümünde yer almayan yarışmacı hakkında şefler açıklama yaptı. 2022 sezonunda da sık sık hastalığı nedeniyle yarışmaya ara veren Çağatay merak edildi. Peki, Çağatay elendi mi? Çağatay MasterChef'ten elendi mi?

Masterchef'in yeni bölümünün bir kısmında Çağatay yer almadı. Şefler Çağatay ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Çağatay elendi mi? Çağatay Masterchef'ten elendi mi?

ÇAĞATAY MASTERCHEF'TEN ELENDİ Mİ?

Masterchef yayınında Çağatay'ın dinlendiği ve rahatsızlığı nedeniyle yayında olmadığı belirtildi.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e daha önceden iki kez katılan Çağatay Akgül 26 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 9 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Çağatay Akgül Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağatay Akgül'ün İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "cagatyakgl" şeklindedir.

MASTERCHEF ÇAĞATAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Çağatay Akgül 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.