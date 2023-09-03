3 Eylül Pazar MasterChef'i izleyenler Çağatay'ın rahatsızlığı ile şaşkınlığa uğradı. Bakü bölümünden bu yana sık sık sorun çıkarak rahatsızlık bugün de Çağatay açıklamaları ile merak konusu oldu. Peki, Çağatay devam edecek mi, bırakacak mı? MasterChef Çağatay MasterChef'e devam edecek mi

Çağatay devam edecek mi, bırakacak mı? MasterChef Çağatay MasterChef'e devam edecek mi soruları 3 Eylül Pazar MasterChef'i izleyenlerin merak konusu oldu. Peki, Çağatay devam edecek mi, bırakacak mı? MasterChef Çağatay MasterChef'e devam edecek mi İşte, merak edilen soruların cevabı?

ÇAĞATAY DEVAM EDECEK Mİ?

MasterChef Çağatay bugün rahatsızlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çağatay, "Sırtımaki omiriliklerin birinde deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet, daha da çok sinirlere baskı yapmaya başladı. Şuan korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiç bir şekilde..." dedi.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e daha önceden iki kez katılan Çağatay Akgül 26 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 9 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağatay Akgül'ün İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "cagatyakgl" şeklindedir.

MASTERCHEF ÇAĞATAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Çağatay Akgül 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.