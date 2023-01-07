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Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı sözleri! 'Unuttum Yalnızlığı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı sözleri! 'Unuttum Yalnızlığı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Çağatay Akman'ın yeni şarkısı Unuttum Yalnızlığı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izleme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı şarkı sözleri nelerdir? Unuttum Yalnızlığı sözleri sizlerle...

Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na aittir.

UNUTTUM YALNIZLIĞI ŞARKI SÖZLERİ

Unuttum yalnızlığı

Sen yokken arsızlığı

Gözlerimden doğuyor hayalim

Gelsin de alsın sızımı

***

Kuruttum sensiz nazımı

Çöllerdeyim aldım nazımı

Güneşim oldun yaktın yazımı

Gerisi gitti şimdi ben…

***

Yeni nesil aşklardan haricim

Gelmiyor bana hiç sahici

Yine geri dönmez bilirim devran

Ben dursam durmaz için

***

Yeni nesil aşklardan haricim

Gelmiyor bana hiç sahici

Yine geri dönmez bilirim devran

Ben dursam durmaz için

***

Unuttum yalnızlığı

Sen yokken arsızlığı

Gözlerimden doğuyor hayalim

Gelsin de alsın sızımı

***

Kuruttum sensiz nazımı

Çöllerdeyim aldım nazımı

Güneşim oldun yaktın yazımı

Gerisi gitti şimdi ben…

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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