Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı sözleri! 'Unuttum Yalnızlığı' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Çağatay Akman'ın yeni şarkısı Unuttum Yalnızlığı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izleme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı şarkı sözleri nelerdir? Unuttum Yalnızlığı sözleri sizlerle...
Çağatay Akman - Unuttum Yalnızlığı şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ahmet Hatipoğlu'na aittir.
UNUTTUM YALNIZLIĞI ŞARKI SÖZLERİ
Unuttum yalnızlığı
Sen yokken arsızlığı
Gözlerimden doğuyor hayalim
Gelsin de alsın sızımı
***
Kuruttum sensiz nazımı
Çöllerdeyim aldım nazımı
Güneşim oldun yaktın yazımı
Gerisi gitti şimdi ben…
***
Yeni nesil aşklardan haricim
Gelmiyor bana hiç sahici
Yine geri dönmez bilirim devran
Ben dursam durmaz için
***
Yeni nesil aşklardan haricim
Gelmiyor bana hiç sahici
Yine geri dönmez bilirim devran
Ben dursam durmaz için
***
Unuttum yalnızlığı
Sen yokken arsızlığı
Gözlerimden doğuyor hayalim
Gelsin de alsın sızımı
***
Kuruttum sensiz nazımı
Çöllerdeyim aldım nazımı
Güneşim oldun yaktın yazımı
Gerisi gitti şimdi ben…