Son zamanlarda adını sürekli duyduğumuz isimlerden biri olan Çağan İzgi hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar ise arama motorlarında Çağan İzgi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çağan İzgi mesleği nedir, ne iş yapıyor? sorularına yanıt arıyor.

Çağan İzgi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çağan İzgi mesleği nedir, ne iş yapıyor?

Gündemde yer alan isimler arasında olan Çağan İzgi'nin kim olduğu ve hayatı merak edilenler arasında yer aldı. İsmiyle sıklıkla karşılaştığımız Çağan İzgi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Çağan İzgi mesleği nedir, ne iş yapıyor?

ÇAĞAN İZGİ KİMDİR?

Çağan İzgi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızı olan Duygu Soyer ile evlenecektir. 30 Eylül'de çift dünya evine girecek. Tunç ve Neptün Soyer'in balerin kızı olan Duygu Soyer'in sevgilisi olan Çağan İzgi, başarılı isim Ergun İzgi'nin oğludur.İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünde eğitimini tamamladı. Lise eğitimini ise Izmir Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

ÇAĞAN İZGİ MESLEĞİ NEDİR?

Çağan İzgi'nin mesleği mimarlıktır. Başarılı isim instagramda "@caganizgi" kullanıcı adı ile yer alıyor.