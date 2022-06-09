Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli, ödülleri neler? - Haberler

Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli, ödülleri neler?
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Türk akademisyen, ekolog, ornitolog, doğa koruma bilimci, doğa fotoğrafçısı ve Türkiye'nin ilk tropik biyoloğudur. Hayatı merak edilen Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? Çağan Şekercioğlu ödülleri neler? Çağan Şekercioğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Koç Üniversitesi'ne Distinguished Visiting Fellow seçilmiştir. Doğu Anadolu'daki doğa koruma ve araştırma çalışmaları nedeniyle 2008'de İngiltere Prensesi Anne'den, Çevre Nobeli olarak bilinen Whitley Altın Çevre ödülünü almıştır. Hayatı merak edilen Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli? Çağan Şekercioğlu ödülleri neler? Çağan Şekercioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ÇAĞAN HAKKI ŞEKERCİOĞLU KİMDİR?
Çağan Hakkı Şekercioğlu (d. 1975, İstanbul, Türkiye), Türk akademisyen, ekolog, ornitolog, doğa koruma bilimci, doğa fotoğrafçısı ve Türkiye'nin ilk tropik biyoloğudur. Utah Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Koç Üniversitesi'ne Distinguished Visiting Fellow seçilmiştir. Doğu Anadolu'daki doğa koruma ve araştırma çalışmaları nedeniyle 2008'de İngiltere Prensesi Anne'den, Çevre Nobeli olarak bilinen Whitley Altın Çevre ödülünü almıştır. Doğa fotoğrafları, National Geographic Fotoğraf Ajansı tarafından temsil edilmektedir. National Geographic tarafından Doç. Dr. Çağan H. Şekercioğlu, 2011'in yükselen kaşifi ilan edilmiştir. TRT Belgesel kanalında "Yok Olmadan Keşfet" adlı programı sunmaktadır.
ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI
1993, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatları (gümüş madalya)
2001, Aktüel Dergisi, Türkiye'nin 100 Akademisyeni listesi
2003, Junior Chamber International TOYP programı, Çevre ve Ahlakı Liderlik dalında Türkiye'nin en başarılı genci
2006, BBC Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması finalisti
2007, Kars merkezli Kuzey Doğa Derneği Başkanı
2008, İngiltere doğa koruma ödülü olan Whitley Gold ödülü
2009, Thomson Reuters Essential Science Indicators'da son 10 yılda dünyada en çok bilimsel atıf alan ilk %1 bilim insanı
2010, Newsweek Türkiye, "Türkiye'nin Geleceği için 100 Umut" Listesi
2010, NTV/Radikal, Türkiye'de Yılın Bilim İnsanı
2011, National Geographic Yılın Kaşifi Ödülü
2011, Türkiye Sulak Alanlara Saygı Ödülü
2012, Çevre Koleji Green Planet (Yeşil Gezegen) Ödülü
2013, Türkiye'nin İlk Sulak Alan Bilim Teşvik Ödülü
2013, Dünya Doğa Koruma Liderlik Ödülü
2013, National Geographic 125. Kuruluş Yılı Risk Alanlar Ödülü
2013, Whitley Doğa Koruma Vakfı 20. Yıl Özel Ödülü
2014, Utah Üniversitesi Vatandaş Bilim Ödülü
2014, TÜBİTAK Özel Ödülü
2015, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Ödülü
2016, Thomson Reuters Essential Science Indicators'da son 10 yılda dünyada en çok bilimsel atıf alan ilk %0.2 bilim insanı