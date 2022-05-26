Cağaloğlu Anadolu Lisesi Taban Puanı 2022: Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi ve taban puanı kaç? Cağaloğlu Anadolu Lisesi puanı! - Haberler

Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı merak ediliyor. Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı liseli adayları tarafından Türkiye'de en çok araştırılan taban puanlar arasında yer alıyor. Lise tercih listesine Cağaloğlu Anadolu Lisesi yazdırmak isteyenler Cağaloğlu Anadolu Lisesi taban puanı araştırması yapıyor. Peki, Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi ve taban puanı kaç? İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi puanı haberimizde...

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ TABAN PUANI

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 2021 taban puanı 472,5563'tür. Cağaloğlu Anadolu Lisesi yüzdelik dilimi ise; 0,32'dir.

İstanbul'daki diğer Anadolu Lisesi puanları şu şekildedir:

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