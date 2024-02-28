Cafer Pekdemir kimdir? CHP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cafer Pekdemir kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayı ise Cafer Pekdemir oldu. Cafer Pekdemir kimdir? Cafer Pekdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CAFER PEKDEMİR KİMDİR?

Cafer Pekdemir, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı bir köyde doğmuştur ve hala Diyarbakır'da yaşamaktadır. 1969 doğumlu olan Pekdemir, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. İşaret dili konusunda yüksek düzeyde yetenek sahibi olan Pekdemir, ayrıca orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 5 çocuk babası olan Pekdemir, hayatını çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerle şekillendirmiştir. Nakliye, lojistik, inşaat, tarım ve restoran-cafe konaklama gibi sektörlerde deneyim kazanmıştır.