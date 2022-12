Cafer Palamut (DJ CAFI): 'Amerika'da Rihanna ve Michael Jordan gibi isimler türkülerimizi çok seviyorlar.'

Türkiye'yi yaptığı müzikler ile Amerika'da temsil eden ünlü DJ Cafer Palamut, "Müzik ruh işidir. Eğer ruhunu kendi kültürünün baş öğeleri ile birleştirirsen gittiğin her yere kendi kültürünü aşılayarak orijinal müziğin ile insanların dikkatini çekersin. Dünyanın en ünlü isimleri ile tanışmamızın öyküsü tam olarak bu şekilde başladı." diyerek müzik yolculuğundan bahsetti

2006 yılında müzik sektörüne adım atan Cafer Palamut, şu anda dünyanın en ünlü isimleri tarafından tanınıyor. Müziğin başkenti Miami'de bölgenin en iyi mekanlarında çalan Palamut, "Düzenli olarak Ora, The Deck, Wall, Sls Hyde Beach gibi bölgenin en önemli mekanlarında çalmamızın yanı sıra Miami Music Week (MMW) kapanış partisinde iki ayrı mekanda performans sergiledik. Bu organizasyonda yer alan ilk Türk dj biziz. Her şeyi başlatan organizasyon ise Art Basel haftası The Deck'teki performansımız oldu. O hafta Las Vegas, Scottsdale ve Arizona'dan teklifler aldık. Bunun üzerine de Amerika turnemizi yapmış olduk." dedi.

Adriana Lima'dan Rihanna'ya herkes onu tanıyor

Katıldığı en ilginç performanslarından biri olan Las Vegas'taki 'Rooftop' partisinde ünlü isimlerin orada olduğunu sonradan öğrenen Palamut, "Mekana girdiğim sırada fotoğraf çekmememiz konusunda uyarıldım. Nedenini ilk başta sorguladım fakat çalmaya başladığımda fark ettim ki partide Rihanna, Michael Jorden, Michelle Rodriguez gibi isimler varmış. Katıldığım en enteresan partiydi. Bizi dinleyen diğer ünlü isimler ise Adriana Lima, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, Flo Rida, Dennis Rodman ve zaten yakın arkadaşım olan Tyson Beckford. Birçok önemli mekanda müziğimi icra etme şansı buldum bunlar arasında ise Miami'de Afrojack, Nicky Romero, Snoop Dog, 50 Cent ve Dimitri Vegas&Like Mike gibi yerler bulunuyor." dedi.

"İstanbul hayallerimizin filizlendiği ilk şehir"

Palamut; İstanbul'un, müzik hayatı ile ilgili şu anki konuma gelebilmek için hayal kurmaya başladığı, hayallerinin filizlenmeye başladığı ilk şehrin olduğunu belirterek Türkiye'yi bir kenara bırakarak unutmadıklarını, Türkiye'de de hala çalmaya devam ettiklerini belirtti. Yaz mevsiminde Türkiye'nin turistik alanlarında hala çalmaya devam ettiklerini belirten Palamut, "Çeşme, Bodrum ve İstanbul'da çeşitli mekanlarla temas halindeyiz. Yoğunlukla Alaçatı'da çalacağız. Bizi dinlemek isteyen herkes, sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yazın nerede çalacağımızı öğrenebilir." dedi.