Cafer Koçyiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Okul Müdürü Cafer Koçyiğit'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Cafer Koçyiğit geliyor. Peki, Cafer Koçyiğit kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir? Cafer Koçyiğit hangi okulun müdürüdür? Cafer Koçyiğit'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü olan Cafer Koçyiğit'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Cafer Koçyiğit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi, nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...

CAFER KOÇYİĞİT KİMDİR?

Cafer Koçyiğit, 1975 yılında Nevşehir´de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir´de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Sabahattin Zaim Üniversitesi-Marmara Üniversitesi ortak programıyla Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yaptı.

Cafer Koçyiğit doğum tarihi : 1975

Cafer Koçyiğit kaç yaşında : 47 yaşında

Cafer Koçyiğit mesleği ne : Müdür

Cafer Koçyiğit hangi okulun müdürü : Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Cafer Koçyiğit nereli : Nevşehir

Cafer Koçyiğit, 2000 yılında başlayan eğitimcilik hayatına 2007 yılından itibaren çeşitli okullarda müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve müdürlük yaparak devam etti. Cafer Koçyiğit, 2022 yılı Mart ayında Cağaloğlu Anadolu Lisesi´ne müdür olarak atandı.