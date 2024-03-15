Cafer Akmeşe kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cafer Akmeşe kaç yaşında, nereli?
Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum- Beylikova Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum -Beylikova Belediye Başkan adayı olan Cuma Ali Özten hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cuma Ali Özten'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cuma Ali Özten kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CAFER AKMEŞE KİMDİR?
Cuma Ali Özten, Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cuma Ali Özten esnaflık yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.