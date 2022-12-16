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Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda?

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Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda?

Cadiz ile Roma hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Cadiz - Roma maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda? İşte maç hakkındaki detaylar..

Dünya Kupası arasında oynanacak olan hazırlık maçlarından bir tanesi de Cadiz - Roma maçı. Futbolseverler tarafından beklenen maçın yayın saati ve yayıncısı merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda? soruları aratılıyor.

CADİZ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçlarından biri olan Cadiz - Roma maçı 16 Aralık günü saat 22.00'da oynanacak.

CADİZ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Cadiz - Roma maçının yayıncısı bulunmuyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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