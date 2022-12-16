Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda?
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Cadiz ile Roma hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Cadiz - Roma maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda? İşte maç hakkındaki detaylar..
Dünya Kupası arasında oynanacak olan hazırlık maçlarından bir tanesi de Cadiz - Roma maçı. Futbolseverler tarafından beklenen maçın yayın saati ve yayıncısı merak edilenler arasında yer alıyor. Arama motorlarında Cadiz - Roma maçı ne zaman saat kaçta? Cadiz - Roma maçı CANLI izleme linki var mı? Roma maçı hangi kanalda? soruları aratılıyor.
CADİZ - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hazırlık maçlarından biri olan Cadiz - Roma maçı 16 Aralık günü saat 22.00'da oynanacak.
CADİZ - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Cadiz - Roma maçının yayıncısı bulunmuyor.
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022