Cadiz - Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cadiz - Elche maçı şifresiz mi?

İspanya La Liga'da hedefine ulaşmak isteyen Cadiz - Elche bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Cadiz - Elche maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor