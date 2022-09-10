Cadiz - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda? Cadiz - Barcelona maçı saat kaçta? Cadiz - Barcelona maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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CADİZ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Cadiz - Barcelona arasında Estadio Nuevo Mirandilla stadyumunda oynanacak mücadele 10 Eylül Cumartesi günü S Sport'dan canlı olarak yayınlanacak.

CADİZ - BARCELONAMAÇI SAAT KAÇTA?

Cadiz ile Barcelona arasındaki mücadele 10 Eylül Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak.