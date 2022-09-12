İspanya La Liga'da takımlar şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. La Liga'da Cadiz - Barcelona karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-0 sonuçla Barcelona kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Cadiz - Barcelona maç özeti! Cadiz - Barcelona maç özeti izle (VİDEO)

CADİZ - BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!