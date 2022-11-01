Günlerdir insanların gündeminde olan ve 31 Ekim tarihinde kutlanan Cadılar Bayramının neden kutlandığı merak edildi. Güney Kore'de izdihama yol açan ve çok sayıda ölüme neden olan Cadılar Bayramının neden kutlandığını vatandaşlar merak ediyor. Peki, Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı neden kutlanır?

Cadılar Bayramı'nda pek cesurlar! Kimi tangalı kostümle sokağa fırladı, kimi şeytan oldu

Ev sahiplerinin çocuklara şeker ve harçlık verildiği bugünün geçmişi ise Britanya'da yoksulların dolaşarak "ruh keki" istemesi tradisyonuna dayanır. Peki, Cadılar Bayramı nedir? Cadılar Bayramı neden kutlanır? İşte detaylar haberimizde...

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı; Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde "Halloween" olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltarak, oluşturulmuştur.

Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Her yılın 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween Paganlar'da bu tarihin yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak simgelenmesi nedeniyle bu tarihte kutlanır.

Cadılar Bayramı'nın en önemli simgesi gülen yüz çizili balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır ve gülen yüz şeklinde oyularak içine bir mum yakılır. Cadılar Bayramı gününde en çok tüketilen şekerleme türü elma şekeridir. Küçük çocuklar o gün kapı kapı gezip ev sahiplerine "şaka mı şeker mi" diye sorar. Ev sahibi eğer şakayı seçerse çocuklar korkunç kıyafetleri ile komiklik yaparlar.

Ev sahiplerinin çocuklara şeker ve harçlık verildiği bugünün geçmişi ise Britanya'da yoksulların dolaşarak "ruh keki" istemesi tradisyonuna dayanır.

Yetişkinler ise o gece kıyafet baloları veya partiler organize ederler. Bu partilerin konsepti korku üzerine olur fakat dileyen dilediği kostümü giyer. Kimi bir zombi olurken kimisi Kaptan Jack Sparrow olabilir. Bu partilerden son yıllarda Türkiye'de de yapılmaktadır. Ülkemizde cadılar bayramı resmi olarak kutlanmasa da küçük bir kesim kıyafet ve kostüm balosu şeklinde bayramı tesit etmektedir.