Cadılar bayramı nedir? Cadılar bayramı ne zaman? Cadılar bayramı ilgili güzel sözler ve mesajlar nelerdir?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayramdır. Peki, Cadılar bayramı nedir? Cadılar bayramı ilgili güzel sözler ve mesajları nelerdir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Cadılar Bayramı kutlandığı ülkelerde daha yaygın kullanılan ismiyle Halloween, her sene 31 Ekim'de genellikle Batı dünyası ülkelerinde kutlanan bir bayramdır. Gelenek, insanların hayaletleri kovmak için şenlik ateşleri yakıp kostümler giydiği antik Samhain festivaliyle ortaya çıkmıştır. Samhain, kış mevsiminin gelmesini işaretleyen ve Azizler Günü ile birlikte Cadılar Bayramı'nın kökenini oluşturan bir dini festivalidir.

CADILAR BAYRAMI NEDİR ?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanır. Bu yıl yani 2022'de ise Cadılar Bayramı 31 Ekim Pazartesi günü kutlanacak.

Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker, meyve ve diğer hediyeleri topladığı bir bayram. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı genellikle Batı ülkelerinde kutlanır.

CADILAR BAYRAMI HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.

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