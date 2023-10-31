Google, cadılar bayramına özel doodle ekranına kapak oldu. Halloween Google'ın özel köşesi Doodle'a taşımasının ardından, Halloween Google doodle nedir ve 31 Ekim Google Doodle görüntüsü ne sorularına yanıt aranıyor. Peki, "Cadılar Bayramı" Google Doodle oldu! Halloween Google doodle nedir? 31 Ekim Google Doodle görüntüsü nedir?

Ziyaretçilerine sürpriz bir şekilde şaşırtan Google, cadılar bayramını doodle ekranına taşıdı. Halloween Google doodle nedir ve 31 Ekim Google Doodle görüntüsü ne sorularına yanıt aranıyor. Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. "Cadılar Bayramı" Google Doodle oldu! Halloween Google doodle nedir? 31 Ekim Google Doodle görüntüsü nedir? Detaylar haberimizdedir…

"CADILAR BAYRAMI" GOOGLE DOODLE OLDU

İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Halloween kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Halloween gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.