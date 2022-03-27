Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti - Haberler

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Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Genel
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Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti.

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Sahilde oluşan yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar yerini güneşe bıraktı. Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi gören vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Hafta sonunda güneşli havayı da fırsat bilerek sahile gelen vatandaşlardan kimi piknik yaparken kimi ise yürüyüş yaptı. Piknik yapmaya gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

"Güneşi görmek güzel"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Ilgaz Kaya, "Uzun bir kış geçirdik. Yeniden güneşi görmek güzel. Bir yandan da korona olması yorucuydu. Yazı özlemiştik" diye konuştu.

Öte yandan, sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

Güneşi gören İstanbullular Caddebostan sahiline akın etti

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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