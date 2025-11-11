C130 kargo uçağı kazasında ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Düşen askeri kargo uçağı son durum!

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 askeri kargo uçağımız, Gürcistan topraklarında düştü. Düşen askeri kargo uçağı son durum için arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde sürdürülüyor. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Peki, C130 kargo uçağı kazasında ölü ya da yaralı var mı? Düşen askeri kargo uçağında son durum ne? Son dakika detayları..

DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞI SON DURUM

Azerbaycan'ın Gence kentinden Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 askeri kargo uçağı, Gürcistan topraklarında düşerek trajik bir kazaya neden oldu. Uçak kalkıştan yaklaşık 8 kilometre sonra irtifa kaybederek düşerken, arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili açıklamasında, Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamları ile koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" açıklamasını yaptı.

C130 KARGO UÇAĞI KAZASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, düşen C-130 askeri kargo uçağında hayatını kaybeden veya yaralanan personel sayısına dair net bir bilgi verilmedi. Arama kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edilerek çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaşanan kazayı derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi ve askerlerin şehit olmasıyla sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına yaşanan bu faciadan dolayı sizlere, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

ASKERİ KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Uçağın düşme nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Kazanın ardından bölgedeki arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilerek çalışmalarını sürdürmekte. Kazanın teknik nedenlerden mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı araştırılıyor.

Düşen uçak, Lockheed Martin tarafından üretilen ve dünya genelinde askeri nakliye amaçlı kullanılan C-130 Hercules modelidir. Bu model, dört adet turboprop motoru ile donatılmış olup, hazırlanmamış veya yarı hazır pistlere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Uçak, askeri kargo taşıma, asker nakli ve tahliye operasyonları için kullanılmaktadır.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve Gürcistan makamları koordineli olarak kazanın meydana geldiği bölgeye ekipler sevk etti. Arama kurtarma çalışmaları halen devam etmekte ve kazanın boyutu ile ilgili net bilgiler alınmaya çalışılmaktadır.

Bakan Yerlikaya ve diğer yetkililer, hem Türk hem de Gürcistan yetkililerle yakın temas halinde bulunarak enkaz ve olası kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.