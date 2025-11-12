Haberler

C130 askeri kargo uçağı neden düştü? C130 kargo uçağı kazasında son durum!
Güncelleme:
11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm ülkeyi yasa boğdu. Peki, C130 askeri kargo uçağı neden düştü? C130 kargo uçağı kazasında son durum!

Türkiye, 11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan acı bir kaza ile sarsıldı. Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı, içindeki kahraman personellerin hayatını kaybetmesine yol açtı. Peki, C130 askeri kargo uçağı neden düştü? Gürcistan'da üşen askeri uçakta kaç şehit var? C130 kargo uçağı kazasında son durum nedir?

C130 ASKERİ KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının düşme nedeni henüz kesinleşmemiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve kazanın kesin nedeninin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini açıkladı.

Gürcistan havacılık kurumunun açıklamasına göre, uçak radar sisteminden alarm sinyali vermeden kaybolmuştur. Resmî kaynaklar dışında kazanın sebebine dair herhangi bir bilgi doğrulanmamıştır.

KAÇ ŞEHİDİMİZ VAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 20 personelin tamamının şehit olduğu bildirildi.

Şehit askerlerin kimlikleri resmî olarak açıklanmış ve ailelerine haber verilmiştir. Kazada hayatını kaybeden askerlerin isimleri ve rütbeleri resmî olarak duyurulmuştur.

C130 KARGO UÇAĞI KAZASINDA SON DURUM!

Uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında radardan kaybolmuştur.

Enkaz, düşüşün gerçekleştiği bölgeye ulaşılarak tespit edilmiştir.

Kaza kırım ekipleri, uçağın düşüş sebebini belirlemek için detaylı inceleme ve araştırmalarını sürdürmektedir.

Cumhurbaşkanı ve ilgili yetkililer, kazada şehit olan askerler için taziye mesajları yayımlamıştır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
