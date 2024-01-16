C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir?
İnsan vücudu içi gerekli sağlık C vitamini serumu! C vitamini takviyesi! C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir?
insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. Peki, C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir?
C VİTAMİNİ NELERDE VAR?
Siyah frenk üzümü
Domates
Kivi
Portakal
Çilek
Limon
Ananas
Mango
Greyfurt
Bezelye
Papatya
C VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?
-Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır,
-Kan lipidlerini dengeler,
-Demir emilimini arttırır,
-Bağışıklık sistemini güçlendirir,
-Cilt Sağlığını Destekler,
-C vitamini takviyesi alan bireylerde soğuk algınlığı görüldüğünde, hastalığın daha kısa süre devam ettiği ve hastalığın seyri boyunca ortaya çıkan semptomların daha az şiddetli olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır.
GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI
0 ila 6 ay arası çocuklar: günde 40 miligram
7 ila 12 ay arası çocuklar: günde 50 miligram
1 ila 3 yaş arası çocuklar: günde 15 miligram
4 ila 8 yaş arası çocuklar: günde 25 miligram
9 ila 13 yaş arası çocuklar: günde 45 miligram
14 ila 18 yaş arası kadınlar: günde 65 miligram
14 ila 18 yaş arası erkekler: günde 75 miligram
19 yaş ve üzeri kadınlar: günde 75 miligram
19 yaş ve üzeri erkekler: günde 90 miligram
Hamile kadınlar: günde 80/85 miligram
Emziren kadınlar: günde 115/120 miligram