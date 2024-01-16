C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir?

insan vücudunun, kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamin türüdür. Peki, C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir?

C VİTAMİNİ NELERDE VAR?

Siyah frenk üzümü

Domates

Kivi

Portakal

Çilek

Limon

Ananas

Mango

Greyfurt

Bezelye

Papatya

C VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

-Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır,

-Kan lipidlerini dengeler,

-Demir emilimini arttırır,

-Bağışıklık sistemini güçlendirir,

-Cilt Sağlığını Destekler,

-C vitamini takviyesi alan bireylerde soğuk algınlığı görüldüğünde, hastalığın daha kısa süre devam ettiği ve hastalığın seyri boyunca ortaya çıkan semptomların daha az şiddetli olduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır.

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI

0 ila 6 ay arası çocuklar: günde 40 miligram

7 ila 12 ay arası çocuklar: günde 50 miligram

1 ila 3 yaş arası çocuklar: günde 15 miligram

4 ila 8 yaş arası çocuklar: günde 25 miligram

9 ila 13 yaş arası çocuklar: günde 45 miligram

14 ila 18 yaş arası kadınlar: günde 65 miligram

14 ila 18 yaş arası erkekler: günde 75 miligram

19 yaş ve üzeri kadınlar: günde 75 miligram

19 yaş ve üzeri erkekler: günde 90 miligram

Hamile kadınlar: günde 80/85 miligram

Emziren kadınlar: günde 115/120 miligram