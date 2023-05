C tipi cezaevi hangi suçları kapsar? C tipi cezaevi nedir? C tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki C tipi cezaevi hangi suçları kapsar? C tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? C tipi cezaevi nerelerde var? C tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu C tipi cezaevi nedir? C tipi cezaevinde kimler kalır? C tipi cezaevi hangi suçları kapsar? C tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. C tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

C TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan C tipi cezaevi nedir? ve C tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. C tipi cezaevleri 8 koğuş ve 4 disiplin hücresine sahipken bu tip cezaevlerinde de diğer cezaevlerinde olduğu gibi çocuk ve kadınlar için ayrı bölümler bulunmaktadır. C tipi cezaevlerinde kütüphane ve konferans salonu da yer almaktadır. Koğuşlarda banyo ve mutfak olarak kullanılabilecek alanlar vardır. C tipi cezaevleri 164 kişi kapasitelidir.

C TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

Bu cezaevlerinde 8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunur ve farklı türlerde hafif suç işlemiş mahkumlar yatmaktadır. C tipi cezaevinde diğer cezaevlerinde de olabileceği gibi kadın ve çocuk mahkumlar için farklı bir bölüm bulunmaktadır. Mahkum yakınları genellikle C tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tip cezaevinde genellikle hafif suçlardan ceza alanlar bulunmaktadır. Bu kurumlarda ağır suçlardan ceza alanlar bulunmamaktadır.

C TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası C tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. C tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilenler genellikle hafif suçlardan dolayı yatmaktadır. Ağır suç işleyen kişiler C tipi cezaevinde yatmamaktadır.

C TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri küçük cezaevleri olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. C tipi cezaevinde bulunan mahkumlar genellikle hafif suçlardan ceza alanlardır ve ceza sürelerini burada tamamlarlar.