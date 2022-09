Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? C sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı nedir?

Gerek motorlu gerekse motorsuz araçların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri adına, kullanıcılar sürücü belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Kişiler sürücü belgesi alabilmek için ilk etapta hangi tür aracı kullanacaklarına karar vermelidir. Çünkü her araç için aynı ehliyet verilmez. Peki, C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir? C sınıfı ehliyet nedir, yaş sınırı nedir? İşte detaylar haberimizde...

C SINIFI EHLİYET NEDİR?

C sınıfı ehliyet, kamyon ve çekici tipi araçların kullanılabilmesine olanak tanıyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan C tipi ehliyet alabilmek için B sınıfı ehliyette tecrübe şartı aranıyor.

C SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANABİLİR?

C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır konusu sürücüler arasında yaygın olarak merak edilen konular arasında yer alıyor. C ehliyet sahibi kişiler çekici veya kamyonları kullanabiliyor. Taşınılan yükün en fazla 750 kg olması şartı aranıyor.

C SINIFI EHLİYET İÇİN YAŞ SINIRI NEDİR?

C sınıfı ehliyeti alabilmek için en az 21 yaşında olmak gerekiyor.