C. Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor 2022? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Transfer iddiası doğru mu?

Son dakika gelen spor haberlerine göre, Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı. Bunun ardından Fenerbahçe taraftarlarını büyük heyecan kapladı. Peki, Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor 2022? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Cristiano Ronaldo gerçekten transfer olacak mı? Haberler doğru mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin asrın transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Transfer iddiası doğru mu?

CRİSTİANO RONALDO FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Portekizli yıldızın maaşına dair son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin gerçekleşeceği belirtildi.

FENERBAHÇE RONALDO İLE ANLAŞTI MI?

Ajansspor'da yer alan habere göre,Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf da prensip olarak anlaştı. Ücrete dair son pürüzlerin giderilmesiyle asrın transfer bombası patlatılacak.

C. RONALDO'NUN FB'YE TRANSFER İDDİASI DOĞRU MU?

Bazı kaynaklara göre Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo transferini gerçekleştirmek için harekete geçtiği ve Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak üzere olduğu iddia edildi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.