Ç.Rizespor - Samsunspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Ç.Rizespor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman?

Ç.Rizespor - Samsunspor maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

8 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Samsunspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kültür fizik hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 çalışması yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maçla çalışmayı tamamladı. Peki, Ç.Rizespor- Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor- Samsunspor maçı ne zaman?

Ç.RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

8 Ekim Pazar günü oynanacak olan Ç. Rizespor - Samsunspor karşılaşması saat 13:30'da Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ç.RİZESPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ç. Rizespor - Samsunspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA GALİBİYET HEDEFİYLE ÇIKACAK

Geçen sezon 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 2 takım; Samsunspor ve Çaykur Rizespor Süper Lig'in 8. haftasında birbirlerine rakip olacaklar. Karşılaşma öncesinde Samsunspor 6 maçta topladığı 1 puanla 20 takımlı ligin son sırasında bulunuyor. 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar; bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, kalesinde ise 13 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet alan Samsun temsilcisi, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.