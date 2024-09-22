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Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Ç.Rizespor Samsunspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Ç. Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Samsunspor maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Ç.Rizespor Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde!

Ç.RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Samsunspor Maçı, 22 Eylül Pazar günü oynanacak. Ç.Rizespor-Samsunspor maçı, saat 17:00'de başladı.

Ç.RİZESPOR SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ

Ç.Rizespor Samsunspor maçı 0-1 sona erdi.

Ç.RİZESPOR SAMSUNSPOR NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Samsunspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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