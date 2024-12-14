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Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ç.Rizespor-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Ç.Rizespor-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Ç.Rizespor-Konyaspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Ç.Rizespor- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Ç.Rizespor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Ç.Rizespor- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ç.Rizespor- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

14-12-2024 Ç.RİZESPOR VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ç. Rizespor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Ç.RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Konyaspor maçı, saat 16:00 başlayacak.

Ç.RİZESPOR-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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