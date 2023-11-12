Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ç. Rizespor- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç. Rizespor- İstanbulspor maçı ne zaman?

Ç. RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ç.Rizespor ile İstanbulspor arasındaki önemli Trendyol Süper Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Maç, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 16:00 olarak belirlendi. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı Türkiye genelinde Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

Ç. RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bein Sports 2'yi tercih eden izleyiciler, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanalları kullanarak maçı şifreli bir şekilde izleyebilirler. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden bu kanalı kullanarak canlı yayını takip edebilirler. Diğer bir seçenek olan beIN Sports Tod TV ise yine Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.