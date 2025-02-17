Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Ç.Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç.Rizespor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç.Rizespor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor 11'i:

Galatasaray 11'i: