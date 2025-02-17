Ç.Rizespor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Ç.Rizespor Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Ç.Rizespor ile Süper Lig maçı oynayacak. Galatasaray'ın Ç.Rizespor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Ç.Rizespor Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç.Rizespor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç.Rizespor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor:



Galatasaray:



Ç.RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.