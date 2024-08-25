Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Fenerbahçe Ç.Rizespormaç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Ç.Rizesporile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Ç.Rizesporile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Ç.Rizespormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Ç.RizesporFenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç. Rizespor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe 11'i:

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

FRED'İN SAKATLIĞI GEÇTİ

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred Rodrigues, takıma döndü.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Fred'in yanı sahadaki yerini alması bekleniyor.

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak.

Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bileğinde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, Brighton'la transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Ferdi Kadıoğlu ve cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan, Ferdi'nin yokluğunda ilk kez kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.

Bu akşam Çubuklu forma, beyaz şort ve konç ile sahadayız. ???? #RİZvFB pic.twitter.com/aI7tAqaYv2 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2024