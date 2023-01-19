Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu mu? FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

Fenerbahçe ile Ç.Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç.Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11 haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe ile Ç. Rizespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç. Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11'i haberimizde...

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe : İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King

Çaykur Rizespor: Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay

Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe ile Ç.Rizespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç.Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11'i haberimizde...

Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ç.RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?