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Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu mu? FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

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Fenerbahçe Ç. Rizespor ilk 11'ler belli oldu mu? FB Ç.Rizespor kupa maçı maçı ilk 11'ler kimler var? FB ÇRZ ilk 11!

Fenerbahçe ile Ç.Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç.Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11 haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe ile Ç. Rizespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç. Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç. Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11'i haberimizde...

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe : İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King

Çaykur Rizespor: Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay

Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe ile Ç.Rizespor, ZTK'da karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe Ç.Rizespor maç kadrosu ilk 11'ler! FB Ç.Rizespor maçı ilk 11'ler kimler var? Fenerbahçe ilk 11'i haberimizde...

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

Ç.Rizespor - Fenerbahçe maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Rizespor Gündem Spor Haberler

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