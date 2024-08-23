Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ç. Rizespor Fenerbahçemaçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Fenerbahçemaçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç.Rizespor Fenerbahçemaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Fenerbahçemaçını hangi kanal veriyor? İşte Ç.Rizespor Fenerbahçemaçı yayın bilgisi haberimizde!

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEMAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Fenerbahçe Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Ç.Rizespor-Fenerbahçe Maçı, saat 21:45 başlayacak.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEMAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor Fenerbahçemaçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

Ç.RİZESPOR FENERBAHÇEMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor Fenerbahçemaçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.