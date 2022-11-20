Ç.Rizespor - Boluspor maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

20 Kasım Pazar günü oynanacak Spot toto 1. lig karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç.Rizespor - Boluspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç.Rizespor - Boluspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç.Rizespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Ç.Rizespor - Boluspor maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ç.Rizespor - Boluspor maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Ç.Rizespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Boluspor maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Ç.Rizespor - Boluspor maçı ne zaman? Ç.Rizespor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor - Boluspor maçı şifreli mi?

Ç.RİZESPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ç.Rizespor - Boluspor maçı 20 Kasım Pazar günü Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Ç.RİZESPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Ç.Rizespor - Boluspor karşılaşması TRT Avaz, Bein Sports Max 1 kanallarından saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Avaz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.