Rizespor ve Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig iddialı takımları arasında yer alan Rizespor ile Beşiktaş karşılaşması heyecanla bekleniyor. Sporseverler tarafından maçın detayları araştırılıyor. Arama motorlarında Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı sorgulatılıyor. Peki, Ç.Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçı 9 Ocak Salı günü saat 20.00'da başlayacak.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Ç.RİZESPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rizespor ile Beşiktaş maçı Rize'de yer alan Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek.