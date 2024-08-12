Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Ç.Rizespor ve Başakşehir arasında gerçekleşecek olan maçın muhtemel ilk 11'leri merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Geçen sezon başarılı bir performans sergileyen Çaykur Rizespor, topladığı 50 puanla ligi 9. sırada tamamlamıştı. Peki, Ç.Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Rizespor- Başakşehir maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Ç.Rizespor- Başakşehir ilk 11! Ç.Rizespor- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Ç.Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Çaykur Rizespor: Gökhan | Taha, Mosci, Aliqulov, Hojer | Olawoyin, Papanikolau | Zeqiri, Verasanovic, Akintola | Ali Sowe.
Rams Başakşehir: Muhammed | Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali | Onur | Deniz, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson | Piatek.