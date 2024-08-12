Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Rizespor- Başakşehir maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Ç.Rizespor- Başakşehir ilk 11! Ç.Rizespor- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Ç.Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

Ç.RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Çaykur Rizespor: Gökhan | Taha, Mosci, Aliqulov, Hojer | Olawoyin, Papanikolau | Zeqiri, Verasanovic, Akintola | Ali Sowe.

Rams Başakşehir: Muhammed | Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali | Onur | Deniz, Berkay Özcan, Pelkas, Davidson | Piatek.

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