Telefonlara gelen zam haberi sonrası kullanıcılar ikinci el telefonlara yöneldi. Daha uygun fiyatlı telefon almak isteyen kullanıcılar, C kalite yenilenmiş telefon ne demek? C kalite yenilenmiş telefon alınır mı? Yenilenmiş iPhone almak mantıklı mı? Yenilenmiş telefon ikinci el mi? sorularını soruyorlar.

YENİLENMİŞ TELEFON NE DEMEK?

Refurbished phone yani yenilenmiş telefon, ilgili belgelerle yetkilendirilen mağazalarca yapılan parça değişim ve kozmetik düzenlemesi gibi değişikliklerle satışa yeniden sunulan telefonları ifade eder.

C KALİTE YENİLENMİŞ TELEFON NE DEMEK?

Yenilenmiş telefon, ikinci el telefonlardan farklıdır. Mevcut ikinci el telefonlarda kullanıcının veri güvenliği ya da orijinal parça ile ilgili birçok soru işareti oluşabilir. Yenilenmiş telefonlarda ilk sahibinin bilgileri tamamen sıfırlanır ve satın alan tarafa bu şekilde teslim edilir. C kalite telefonlar, küçük çizikler ile neredeyse yepyeni telefonlar gibi duran cihazlardır. C kalite telefonlar, B kalite telefonlarla ek olarak ayrıca bazı ezikler içeriyor. Ancak gayet iyi çalışıyor. Yenilenme işlemleri titizlikle yapılmıştır. Yazılım, donanım bileşenleri üzerinde testler yapılmış ve kalite kontrolünden geçmiştir.

C KALİTE YENİLENMİŞ TELEFON ALINIR MI?

Kullandığınız telefon artık verimli çalışmayabilir veya bir üst modele geçmek isteyebilirsiniz. Bu ve buna benzer durumlarda özellikle de bütçeniz kısıtlıysa yenilenmiş telefonlar ilgi çekici olabiliyor. Sanılanın aksine yenilenmiş telefonlar çalıntı, hasarlı veya virüslü telefonlar değildir. Ancak önemli bir konu ise telefonu kimden almak gerektiğidir. Elinde "Yenileme Yetki Belgesi" bulunduran ve buna bağlı olarak açtığı "Yenileme Merkezi" içerisinde faaliyet gösteren kurumlar Ticaret Bakanlığı'nın himayesi altında ürün satışı yapma hakkına sahiptir. Telefon satın alırken mutlaka mağazanın yetki belgesini size göstermesini isteyin.

YENİLENMİŞ İPHONE ALINIR MI?

YENİLENMİŞ TELEFON İKİNCİ EL Mİ?

Yenilenmiş telefonlar ilgili belgelerle yetkilendirilen mağazalarca satılan cihazlardır. Yenilenen cihazlar Ticaret Bakanlığı'nın yenileme şartlarına göre yenilenmiş olmalı ve buna göre satılmalıdır. Yenilenen telefonlar sadece beyaz veya siyah kutuda satılabilirken, ikinci el telefon modellerinin aksine, yenilenmiş ürünler kozmetik açıdan kusursuza yakın bir forma sahiptir. Ayrıca ikinci el telefonlarda çoğunlukla aksesuar bulunmazken yenilenmiş telefonların kutusunda yine aynı kusursuzlukta aksesuarlar bulunmak zorundadır. Kutu ve aksesuarları kontrol ettikten sonra, telefonu açarak Ayarlar/Genel/Hakkında bölümünde telefonunun seri numarası yer alır. Yenileme merkezleri tarafından satışa sunulan ürünlere yeni bir seri numarası verildiği bilinmektedir. Örnek olarak, Apple sertifikasına sahip bakanlık onaylı yenilenmiş telefon modellerinde bu numara her zaman "5" ile başlar.

C KALİTE İPHONE 11 ALMAK MANTIKLI MI?

Apple Türkiye'nin WWDC 2023 etkinliğinin sona ermesiyle birlikte Apple Store'daki fiyat listelerine zam yapmıştı. Kullanıcılar bu haberden sonra yenilenmiş iPhone modellerine yönelmeye başlandı. iPhone 11'in güncel fiyatı 7 Haziran 2023 itibariyle 19 bin 499 TL'ye ulaşırken Türkiye'deki birçok mağazada cihazın yüksek hafızalı modelleri ve çoğu rengi bulunmuyor. Kullanıcılar bu gibi sebeplerden dolayı yenilenmiş cihazlara yöneliyor. Peki, C kalite iPhone 11 alınır mı? Bu sorunun cevabı tamamen cihazı alacağınız mağazayla alakalı. Satın aldığınız cihazı satan mağazanın Ticaret Bakanlığı'nca verilen "Yenileme Yetki Belgesi" olduğuna mutlaka dikkat etmelisiniz. Daha sonra, cihazı mutlaka biraz da olsa kullanmalı özellikle kolay bozulabilen; hoparlör, ahize, mikrofon, face - id, touch-id gibi özellikleri uzun uzun denemelisiniz. Aynı zamanda kamerayı da farklı ışıklar altında deneyerek kamerada bir problem olup olmadığını kendiniz görebilirsiniz.