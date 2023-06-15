Ehliyet, belirli bir aracın şoförünün, sürüş yetkisinin ve yeterli bilgisinin olduğunu gösteren kart olarak tanımlanıyor. Sürücüler ise merakla soruyor, C ehliyet hangi araçları kullanır? C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir, kullanamaz? C ehliyet kaç yaşında alınır? C ehliyet harcı 2023!

Farklı tipte ve büyüklükteki araçların sürüş yetkisini belirlemek adına farklı ehliyet sınıfları bulunuyor. Ehliyet türleri kullanılacak olan taşıtın özelliklerine göre belirleniyor. Peki, C ehliyet hangi araçları kullanır? C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanabilir, kullanamaz? C ehliyet kaç yaşında alınır? C ehliyet harcı 2023!İşte detaylar…

C EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

C sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır konusu sürücüler arasında yaygın olarak merak edilen konular arasında yer alıyor. C ehliyet sahibi kişiler çekici veya kamyonları kullanabiliyor. Taşınılan yükün en fazla 750 kg olması şartı aranıyor.

C EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

C sınıfı ehliyeti alabilmek için en az 21 yaşında olmak gerekiyor.

C EHLİYET HARCI 2023

2023 yılı için belirlenen harç ücreti 2 bin 203 Lira 70 kuruştur.