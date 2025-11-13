C-130 askeri kargo uçağı Suudi Arabistan'dan mı alındı? Düşen askeri kargo uçağı hizmet dışı mı, ihtiyaç fazlası mı?

12 Kasım 2025'te yaşanan trajik olay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) C-130 askeri kargo uçakları filosuna dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, C-130 askeri kargo uçağı Suudi Arabistan'dan mı alındı? Askeri kargo uçağı hizmet dışı mı, ihtiyaç fazlası mı? Düşen askeri uçak kaç yıllık? Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi? C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI SUUDİ ARABİSTAN'DAN MI ALINDI?

C-130E tipi askeri kargo uçağı, Türkiye tarafından 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan'dan satın alındı. Bazı iddialarda, uçağın Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarıldığı öne sürülse de MSB açıklamasına göre bu bilgi doğru değil. Uçak, Suudi Arabistan'da ihtiyaç fazlası olarak belirlenmiş ve satın alındıktan sonra Türkiye'de bakımları tamamlanarak 2014 yılında envantere alındı.

Modernizasyon süreçleriyle güçlendirilen uçak, 2022 yılından itibaren aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Bu süreç, C-130'ların hem stratejik hem lojistik açıdan Türkiye için kritik bir araç olduğunu gösteriyor.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI HİZMET DIŞI MI?

Halk arasında sıkça dile getirilen "C-130 hizmet dışı mı?" sorusu MSB tarafından net bir şekilde yanıtlandı. Açıklamalara göre, düşen uçak hizmet dışına çıkarılmamış, aksine ihtiyaç fazlası bir uçaktı. Yani uçak, Türkiye tarafından düzenli olarak kullanılan ve bakımları zamanında yapılan bir hava aracıydı.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI İHTİYAÇ FAZLASI MI?

C-130 filosunda yer alan uçaklar, MSB tarafından "ihtiyaç fazlası" olarak nitelendiriliyor. Bu, uçakların eskidiği veya bakımsız olduğu anlamına gelmiyor; aksine, filo genişliği ve stratejik esneklik göz önünde bulundurularak belirlenen bir kategoridir.

İhtiyaç fazlası uçak kavramı, askeri lojistikte rezerv ve acil durum yönetimi açısından önemli bir stratejidir. Bu uçaklar, gerekli modernizasyon ve bakım prosedürlerinden geçerek uçuşa hazır hale getirilmektedir.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI KAÇ YILLIK?

Düşen C-130 askeri kargo uçağı 2012 yılında Suudi Arabistan'dan satın alındı ve 2014'te Türkiye envanterine katıldı. Uçağın modernizasyon çalışmaları 2022 yılında tamamlandı ve aktif uçuşlara dahil edildi.

DÜŞEN UÇAK ESKİ VE BAKIMLARI YETERSİZ MİYDİ?

Sıkça gündeme gelen bir diğer soru, düşen C-130'un eski ve bakımlarının yetersiz olup olmadığıdır. MSB'ye göre, "Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır" ifadesiyle açıklanan durum, Türkiye'nin askeri hava filosundaki bakımlı uçak standartlarını özetliyor.

Düşen uçak, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarından geçmiş; Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulanmış ve en son bakımı 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ayrıca, uçakta mühimmat taşınmıyor, yalnızca personel ve bakım malzemesi bulunuyordu.

C-130 UÇAKLARI UÇUŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Kasım 2025 itibarıyla tüm C-130 uçaklarının uçuşlarını tedbiren durdurduğunu açıkladı. Teknik incelemeler ve detaylı kontroller tamamlandıktan sonra, uçuşa uygun olduğu tespit edilen uçakların tekrar operasyonlarına başlayacağı bildirildi.

Bu adım, hem güvenlik hem de operasyonel risklerin minimize edilmesi açısından kritik bir önlem olarak değerlendiriliyor. Karakutuların Ankara'da incelenmesi süreci ise kazanın sebeplerinin bilimsel ve teknik olarak netleşmesini sağlayacak.