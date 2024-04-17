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ByteDance ve Mysten Labs'tan Web3 ve SocialFi İçin Stratejik Ortaklık

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TikTok'un ana şirketi ByteDance, teknoloji kolu BytePlus ile Mysten Labs arasında önemli bir iş birliği gerçekleşti. Ortaklık, Sui Blockchain platformu üzerinde Web3 tabanlı oyunlar ve SocialFi projeleri geliştirmeyi hedefliyor. BytePlus, bu iş birliği kapsamında, Sui Blockchain ağına yapay zeka destekli algoritmalar ve artırılmış gerçeklik çözümleri sağlayacak.

TikTok'un ana şirketi ByteDance, teknoloji kolu BytePlus aracılığıyla Mysten Labs ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, Sui Blockchain platformu üzerinde yenilikçi Web3 oyunları ve SocialFi projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

ByteDance ve Mysten Labs'tan Önemli Ortaklık

TikTok'un sahibi olan ByteDance, şirketin teknoloji kolu BytePlus aracılığıyla Blockchain dünyasına adım atıyor. Mysten Labs ile gerçekleştirilen ortaklık, Mysten Labs'in blogunda yer alan duyuru ile kamuoyuna açıklandı. İş birliği, Mysten'in Sui Blockchain ağında Web3 tabanlı oyunlar ve SocialFi uygulamaları geliştirmeyi hedefliyor.

BytePlus, bu ortaklık çerçevesinde, Sui Blockchain ağına özel yapay zeka destekli tavsiye algoritmaları ve artırılmış gerçeklik çözümleri sağlayacak. Bununla birlikte BytePlus, CDN isimli kendi sunucu ve veri merkezi ağını kullanarak, oyun geliştiricilerine hızlı içerik dağıtımı sunacak. Mysten Labs, bu teknolojilerin, büyük oyun şirketleriyle yapılan iş birliklerini kolaylaştırarak, yeni nesil Web3 oyunlarının önünü açacağını dile getirdi.

Mysten Labs'in CEO'su Evan Cheng, yaptığı açıklamada, Sui Blockchain ağına entegre edilecek ileri düzey yapay zeka çözümleri ve görsel algoritmaların, Web3 oyun platformları ve sosyal finans projeleri için kullanıcı deneyimini radikal bir şekilde iyileştireceğini vurguladı.

Son olarak BytePlus ve Mysten Labs, Sui topluluğunu genişletmek amacıyla uluslararası hackathonlar ve eğitici seriler gibi çeşitli etkinlikler düzenleme konusunda da ortaklık kurdu. Bu etkinlikler, global çapta geliştiricileri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek, yeni projelerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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