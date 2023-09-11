BYDNR katılım endeksine uygun mu? Halka arz sonuçları açıklandı mı?
Halka arz takip eden vatandaşlar Baydöner halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, BYDNR katılım endeksine uygun mu? Halka arz sonuçları açıklandı mı?
Baydöner halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Baydöner kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar BYDNR katılım endeksine uygun mu? Halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...
Baydöner halka arzın katılım endeksine uygun değildir.
Baydöner, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Baydöner, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Baydöner, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Baydöner 21,00 TL'den halka arz olacak.
Baydöner hisse kodu #BDYNR olarak belirlendi.
Baydöner şirketi 18,000,000 lot veriyor.