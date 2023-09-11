BYDNR katılım endeksine uygun mu? Halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Baydöner halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Baydöner halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, BYDNR katılım endeksine uygun mu? Halka arz sonuçları açıklandı mı?