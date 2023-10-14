BYD Türkiye'de büyük ilgi gördü

Türkiye otomotiv sektörüne giriş yaptığını iki hafta önce düzenlediği lansmanla duyuran BYD, ilk günden itibaren çok yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştı.

Elektrikli araçlarda dünya lideri BYD, yalnızca iki haftalık süre içerisinde, Türkiye'de Kasım ayında ve 2024 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak modellerine sahip olmak isteyenlerden 12 bin adedin üzerinde talep aldı.

İlk model BYD ATTO 3 Kasım ayında Türkiye'de

BYD, Kasım ayından başlayarak C SUV segmenti modeli tam elektrikli BYD ATTO 3'ü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak. Bununla birlikte 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren de tasarım ödüllü D segmenti sedan BYD SEAL ve E segmenti sedan BYD HAN modelleri satışa sunulacak. BYD 2024 yılı içerisinde de; farklı ihtiyaç ve beğenilere hitap eden modellerini sunarak müşteri beklentilerine cevap verecek.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 860 bin adet yeni enerji aracının satışını gerçekleştiren BYD, çok kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Marka geçtiğimiz günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşarak, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanına ulaşarak adından söz ettirmeye devam etti.