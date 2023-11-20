BYD Sea Lion 07: Tesla Model Y'ye rakip yeni SUV modeli tanıtıldı

Geçtiğimiz aylarda ATTO 3 modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan BYD, Çin'de düzenlenen otomotiv fuarında yeni SUV modelini görücüye çıkardı. Tesla Model Y'ye rakip olması beklenen BYD Sea Lion 07, şık tasarımı ve fiyatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

BYD Sea Lion 07 neler vadediyor?

BYD, elektrikli orta boy SUV modelini Sea Lion 07'yi Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Sea Lion 07; şirketin Model Y'nin hakim olduğu orta boy SUV segmentine girişini temsil ediyor. "Sea Lion" serisindeki ilk model olan araç, eski Audi tasarım müdürü tarafından geliştirildi.

4,8 metreye yakın bir uzunluğa ve 2,93 metre dingil mesafesine sahip. BYD'nin en yeni "CTB" batarya teknolojisini kullanan elektrikli araç, batarya yapısını doğrudan aracın tabanına yerleştirerek iç mekanı daha verimli kullanıyor.

123123123

Sea Lion 07'nin en dikkat çeken noktası fiyatı olacak. İlk aşamada Çin'de satışa sunulması beklenen model, 27 bin ila 35 bin dolar arasında değişen bir fiyatlandırmayla gelecek. Bu da Model Y'nin Çin'deki 37 bin dolarlık başlangıç fiyatından neredeyse 10 bin dolar daha ucuz olacağı anlamına geliyor.

Bu modelin Çin dışındaki pazarlara ne zaman genişleyeceği belli değil. Ancak Model Y'nin tüm dünyada popüler bir elektrikli araç olduğunu düşünürsek küresel pazara yakın zamanda giriş yapacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan BYD, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de resmen satışa başladı. İlk model ise ATTO 3 oldu. 150 kW (204 PS) motor gücü ve 310 Nm tork ile hızlanma konusunda etkileyici bir performans sunan model; 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!