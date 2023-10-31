BYD Atto 3 Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası unvanını Tesla'nın elinden alan BYD, Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapıyor. BYD Atto 3 modelinin Türkiye fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası unvanını Tesla'nın elinden alan BYD, Kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapıyor. Uzun süredir beklenen BYD, Atto 3 modeliyle pazara girecek. Bu anlamda modelin BYD Atto 3 Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

BYD Atto 3 Türkiye fiyatı ve özellikleri

Kısa bir süre önce Türkiye piyasasına girdiğini haber verdiğimiz BYD, bildiğiniz gibi Kasım ayında Atto 3 modeliyle karşımıza çıkacak. Bu anlamda BYD Atto 3 Türkiye fiyatı 1 milyon 590 bin TL oldu. Atto 3, Türkiye pazarına en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle girmeye hazırlanıyor.

Özpeynirci aracın yüzde 10 ÖTV diliminde yer aldığını ama bu ilk araç için merkezden fiyat desteği alındığını açıkladı. Atto 3 özelliklerine gelirsek, araç 60.4 kWh batarya 150 kW (204 PS) güç üretiyor ve 310 Nm torka sahip. Bu anlamda WLTP ölçümlerine göre Atto 3, kullanıcısına ortalama 420 km menzil sunuyor.

Araç 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 30'dan yüzde 80 seviyesine sadece 29 dakikada gelebiliyor. Bu anlamda da Atto 3 ile kısa sürede yola devam etmeniz de mümkün. Araç 0 dan 100 km hıza ise sadece 7.3 saniyede çıkıyor.

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BYD, Türkiye'de Eşarj ile işbirliğine gitti. Bu anlamda. C-SUV sınıfında yer alan Atto 3 alacak ilk 1500 kişi, 31 Ocak'a kadar Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimden faydalanacak. Ayrıca bu tarih sonrasında da BYD müşterileri için Eşarj istasyonlarında özel indirim fırsatları sunulacak.

BYD Atto 3 özellikleri arasında en önemlisi ise belki de Design paketi. BYD bu paketin içeriğinde elektrikli açılabilir panoramik sunroof, elektrikli bagaj kapağı, 18 inç alaşım jantlar, sürdürülebilir vegan deri direksiyon ve koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, müzik ritmine duyarlı çok renkli ambiyans aydınlatması, 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 8 hoparlörlü ses sistemi, sesli komut sistemi ve akıllı telefon kablosuz şarj özelliklerini standart olarak sunuyor.

BYD Atto 3 modeli, geleneksel anahtar yerine NFC kart ile açılıyor. Bu anlamda standart olarak gelen bu özellik sayesinde aracın sol dikiz aynasında yer alan NFC alanıyla aracı açmak ve kapatmak mümkün hale geliyor.

Güvenlik açısından da önemli özelliklere sahip BYD Atto 3, Euro NCAP Güvenlik Testlerinde en yüksek derece olan 5 yıldıza sahip. Orta ön hava yastığı dahil olmak üzere 7 adet hava yastığına sahip BYD Atto 3, Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Otomatik Acil Durum Frenleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Özelliği, Akıllı Hız Sınırı Kontrolü gibi birçok sistemi bir arada sunuyor.

Tasarımıyla etkileyici bir havaya sahip olan model sonrası BYD'nin hangi modelleri Türkiye pazarına sokacağı ise merak konusu.

BYD Atto 3 için ortaya çıkan Türkiye fiyatı sizce nasıl olmuş? Beklenti ve yorumlarınızı bizimle paylaşın.